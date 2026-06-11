Due giovani di circa vent'anni sono stati fermati dai carabinieri all’interno di un parco pubblico. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Il parco era frequentato regolarmente da ragazzi più giovani, che si avvicinavano a questa zona per acquistare droga. Le forze dell'ordine hanno sequestrato la merce e avviato le procedure di identificazione.

Avevano trasformato il parco pubblico di Sassoferrato in una centrale dello spaccio all’aperto, ma l’andirivieni di giovanissimi ha finito per insospettire i carabinieri. Al termine di una mirata attività d’indagine, i militari della stazione di Genga hanno denunciato a piede libero due ventenni originari del fabrianese, ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due ragazzi, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, uno disoccupato, l’altro no, avevano messo in piedi una fiorente attività illegale incentrata sulla compravendita di hashish e marijuana. Uno di loro risulta disoccupato, mentre l’altro, pur avendo un impiego regolare, utilizzava i proventi dello spaccio per arrotondare lo stipendio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il parco utilizzato come centrale dello spaccio: due ventenni nei guai

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Dopo circa 400 ore il parco è quasi completo, proprio in tempo per il prossimo aggiornamento reddit