Appartamento di via Regina Bianca trasformato in centrale di spaccio in carcere due ventenni

Da cataniatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani sono stati arrestati dopo un intervento dei carabinieri in un appartamento di via Regina Bianca, considerato una centrale di spaccio di droga. I militari del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante sono intervenuti nell’immobile, bloccando le attività illecite. La perquisizione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e a successivi provvedimenti nei confronti dei due ventenni coinvolti.

Anche i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno effettuato un rilevante intervento antidroga, disarticolando una piazza di spaccio allestita in un'abitazione di via Regina Bianca. Da qualche tempo i militari avevano notato dei movimenti sospetti, con un insolito via.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Due giovani arrestati per aver trasformato un appartamento in base di spaccio di drogaA Bolzano, in via Torino, un appartamento è stato trasformato in una base operativa per lo spaccio di stupefacenti.

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