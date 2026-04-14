Appartamento di via Regina Bianca trasformato in centrale di spaccio in carcere due ventenni

Due giovani sono stati arrestati dopo un intervento dei carabinieri in un appartamento di via Regina Bianca, considerato una centrale di spaccio di droga. I militari del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante sono intervenuti nell’immobile, bloccando le attività illecite. La perquisizione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e a successivi provvedimenti nei confronti dei due ventenni coinvolti.

Anche i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno effettuato un rilevante intervento antidroga, disarticolando una piazza di spaccio allestita in un'abitazione di via Regina Bianca. Da qualche tempo i militari avevano notato dei movimenti sospetti, con un insolito via.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Due giovani arrestati per aver trasformato un appartamento in base di spaccio di drogaA Bolzano, in via Torino, un appartamento è stato trasformato in una base operativa per lo spaccio di stupefacenti. Macerata, smantellata centrale di spaccio: 50 grammi di droga sequestrati e due arresti per detenzione e spaccio.Macerata, 14 febbraio 2026 – Un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di 46 anni, residente in città, e di un cittadino... In questa copertura dovrei creare una struttura glamping quindi diciamo un appartamento tenda in questo caso tetto in plexiglass...potete aiutarmi con qualche idea di rendering gr Quale app si utilizza - facebook.com facebook