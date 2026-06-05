Minacciano e rapinano un giovane al parco Chico Mendez due minorenni nei guai

Due minorenni sono stati posti agli arresti domiciliari dopo aver minacciato e rapinato un giovane nel parco Chico Mendez. La polizia di Perugia ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni. I due giovani sono accusati di aver aggredito e sottratto beni a un coetaneo nel parco pubblico. La misura è stata adottata in attesa di ulteriori sviluppi dell’indagine.

. La polizia di Perugia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della permanenza domiciliare emessa dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni nei confronti di due giovani. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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