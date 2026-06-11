I pass per le aree di piazza San Pietro in Ciel d’Oro, piazza Duomo e piazza della Vittoria sono esauriti in vista della visita del Papa a Pavia il 20 giugno. La presenza del pontefice, che seguirà un percorso tra preghiera, incontri con i fedeli e momenti dedicati ai malati, ha attirato un grande afflusso di persone. L’attesa cresce tra i cittadini, che si preparano ad accogliere il Papa nel centro della città.

Pavia – Cresce l’attesa dei fedeli per l a visita di papa Leone XIV a Pavia il 20 giugno. Già esauriti i pass d’accesso alle aree nelle quali il Santo Padre sosterà e rivolgerà il proprio saluto: piazza San Pietro in Ciel d’Oro, piazza Duomo e piazza della Vittoria. L’arrivo del Pontefice è previsto alle 14.45 al campo di rugby Cus del Cravino. Da qui il Papa si recherà al Centro nazionale di adroterapia oncologica per una visita privata, quindi alle 15.30 raggiungerà la basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, dove alle 16.15 presiederà una celebrazione della Parola e venererà le reliquie di Sant’Agostino, sono custodite nell’Arca. Alle 17 saluterà i fedeli raccolti nel piazzale della basilica e si trasferirà con la ’papamobile’ verso piazza Duomo, percorrendo via Griziotti, viale Matteotti, piazza Petrarca, via XX Settembre e via Bossolaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Papa a Pavia sulle orme di Agostino: la preghiera, i fedeli e poi fra i malati

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Papa Leone XIV a Pavia, sulle orme di Sant'Agostino

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