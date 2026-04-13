Il viaggio di Leone XIV in Algeria rappresenta il primo spostamento ufficiale del papa a quasi un anno dalla sua elezione. Durante la visita, il pontefice segue le orme di Sant’Agostino, visitando luoghi significativi e incontrando le autorità locali. Nel frattempo, si susseguono tensioni con l’ex presidente statunitense, con dichiarazioni e scontri pubblici su diverse questioni internazionali. La visita in Nord Africa si inserisce in un quadro di impegni e discussioni diplomatiche.

Leone XV parte per l’Africa. Un viaggio profondamente agostiniano. Sullo sfondo, il ferocissimo scontro verbale con il presidente americano Il lungo viaggio apostolico di Leone XIV ha inizio. A quasi un anno dall’elezione al soglio pontificio, il Papa si appresta a compiere il terzo viaggio al di fuori dell’Italia. Il primo risale allo scorso anno, quando aveva visitato, dal 27 novembre al 2 dicembre, Turchia e Libano. Il secondo è di gran lunga più recente: il 28 marzo Leone aveva visitato in giornata il Principato di Monaco. Questa volta, invece, la meta designata è l’Africa: Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Il ritorno è previsto per il 23 aprile.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone XIV, il viaggio in Algeria sulle orme di Sant’Agostino. E lo scontro durissimo con Trump

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