Papa Leone XIV in Algeria ad Ippona sulle orme di Sant’Agostino

Papa Leone XIV prosegue il suo viaggio in Algeria con una visita a Annaba, antica Ippona, città dove sant’Agostino fu vescovo. La visita si svolge nel giorno dedicato a questa località storica, nota per il suo ruolo nel cristianesimo antico. La città è stata teatro di incontri tra il pontefice e le autorità locali, con momenti di preghiera e riflessione pubblica. La visita si inserisce nel più ampio percorso del Papa nel paese africano.