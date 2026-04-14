Papa Leone XIV in Algeria ad Ippona sulle orme di Sant’Agostino
Papa Leone XIV prosegue il suo viaggio in Algeria con una visita a Annaba, antica Ippona, città dove sant’Agostino fu vescovo. La visita si svolge nel giorno dedicato a questa località storica, nota per il suo ruolo nel cristianesimo antico. La città è stata teatro di incontri tra il pontefice e le autorità locali, con momenti di preghiera e riflessione pubblica. La visita si inserisce nel più ampio percorso del Papa nel paese africano.
Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone in Algeria, oggi è il giorno della visita ad Annaba l’antica Ippona, città di cui fu vescovo Sant’Agostino. In collegamento l’inviata Cristiana Caricato TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
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