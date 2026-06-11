Il nuovo il vecchio e l’immutabile nella guerra di Putin contro l’Ucraina

Durante il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a maggio a Pechino, il presidente cinese avrebbe affermato che Vladimir Putin potrebbe pentirsi dell’invasione dell’Ucraina. La conversazione si sarebbe svolta in un clima di confronto tra i due leader, senza dettagli specifici sulle modalità del discorso. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui contenuti o le reazioni ufficiali alle dichiarazioni.

Al vertice tra Donald Trump e Xi Jinping tenutosi a maggio a Pechino, il presidente cinese avrebbe detto al suo omologo statunitense che Vladimir Putin «potrebbe finire per pentirsi» dell’invasione dell’Ucraina. Questa rivelazione è al tempo stesso incoraggiante e sconfortante. Il sostegno della Cina alla Russia è stato un fattore decisivo nel mantenere la guerra in corso e un cambiamento di atteggiamento a Pechino, se davvero dovesse concretizzarsi, avrebbe implicazioni profonde. L’aspetto più inquietante è che questa non è mai stata una posizione esplicita dell’Europa, dove quel «potrebbe» avrebbe dovuto essere sostituito da un «sarà» e tradotto in azione già nel 2022, se non nel 2014, quando la Russia ha invaso per la prima volta l’Ucraina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Febbraio 2022 – Discorso alla nazione di Putin prima dellinvasione dellUcraina

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Modello Economico Cinese che poi è il nostro vecchio #IRI: maurizioblondet.it/cina-ha-vinto-… ..e che funziona a meraviglia, ovviamente. Chissà se @RoVannacci metterà nel suo programma la ricostituzione di un nuovo #IRI. Fondamentale, se vogliamo torn x.com

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