Il presidente russo ha invitato gli oligarchi a contribuire con donazioni volontarie per sostenere le operazioni militari in Ucraina. La richiesta arriva in un momento di crescente pressione economica e di difficoltà finanziarie per il Paese, mentre le autorità continuano a definire i costi della guerra come “fuori controllo”. La richiesta di aiuto si inserisce in un quadro di mobilitazione interna per rafforzare le risorse disponibili.

Durante un incontro a porte chiuse con diversi oligarchi, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe chiesto agli uomini più ricchi di Russia delle “donazioni volontarie” per supportare lo Stato nella guerra in Ucraina, i cui costi sarebbero fuori controllo. Anche se l’aumento del prezzo del petrolio rappresenta un’occasione per l’economia russa infatti, il Paese è gravi difficoltà finanziarie da tempo. La richiesta di Putin agli oligarchi Nei giorni scorsi il sito di informazione russo The Bell e il prestigioso quotidiano britannico Financial Times hanno riportato la notizia che Vladimir Putin avrebbe richiesto contributi finanziari da parte degli oligarchi russi per la guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra contro l'Ucraina ha un costo "fuori controllo", Putin chiede aiuto con "donazioni volontarie"

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