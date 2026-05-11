Putin propone l’ex cancelliere tedesco Schroeder come mediatore nella guerra in Ucraina

Il presidente russo ha avanzato la proposta di coinvolgere l'ex cancelliere tedesco come mediatore nel conflitto in Ucraina. La proposta è stata annunciata recentemente senza ulteriori dettagli sulle modalità o i tempi di un eventuale intervento. La richiesta si inserisce in un quadro di tensioni tra Mosca e l'Occidente, mentre la guerra in Ucraina prosegue senza sosta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il presidente russo Vladimir Putin propone l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder come mediatore nella guerra in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto il nome dell’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder come possibile mediatore internazionale nella guerra in Ucraina. La proposta è stata avanzata da Putin al termine delle celebrazioni per la Giornata della Vittoria in Russia. Schroeder, 82 anni, non ha risposto alle domande dell’agenzia di stampa tedesca DPA in merito alla proposta avanzata dal presidente russo. L’ex cancelliere tedesco, che ha governato la Germania dal 1998 al 2005, ha mantenuto per anni un controverso rapporto politico e commerciale con la Russia, in particolare a causa dei suoi legami con le società energetiche russe.🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Putin propone l’ex cancelliere tedesco Schroeder come mediatore nella guerra in Ucraina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Putin annuncia che la “guerra in Ucraina sta finendo” e punta sull’ex cancelliere Schroeder come mediatore con l’UeIl Presidente russo ape ai negoziati con l’Ue replicando alla proposta di dialogo del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Chi è Gerhard Schroeder, l'ex cancelliere tedesco con cui vuole parlare PutinNelle ultime ore Vladimir Putin ha fatto capire che la guerra con Kiev potrebbe volgere al termine. Argomenti più discussi: Putin sulla guerra in Ucraina: Penso stia per finire; L’ex cancelliere tedesco Schröder, da sempre amico del Cremlino; Chi è Gerhard Schroeder, l'ex cancelliere tedesco con cui vuole parlare Putin; Chiunque ma non Schröder. L'Ue al test della scelta dell’inviato da Putin. REALPOLITIK: Berlino scettico mentre Putin propone l'ex cancelliere tedesco Schroeder come mediatore in Ucraina - Reddit reddit La guerra in #Ucraina, ora. Al termine di una Giornata della Vittoria con celebrazioni sottotono, #Putin ha parlato a sorpresa. Dal capo del Cremlino aperture e minacce. Pronto a dialogare con l’Europa, dice, e propone come mediatore l’ex premier tedesco S - x.com x.com