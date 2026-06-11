Doppio, straordinario, appuntamento, domani e sabato, con lo scrittore e regista ferrarese Victor Rambaldi, che presenterà - in anteprima assoluta - il suo ultimo romanzo " Il nero dell’oro " (Castelvecchi Editore, 2026), un noir emozionante, ambientato negli anni ‘70, tra Comacchio e Ferrara. Il primo appuntamento, organizzato dal Circolo della Stampa, è in agenda a Ferrara, domani, a palazzo Contrari, nell’aula magna dell’università Dimitrie Cantemir (via Contrari 5, primo piano, alle 18). Rambaldi sarà intervistato da Carlo Magri, docente Unife, studioso e storico del cinema. Il secondo appuntamento è in programma il giorno successivo, sabato a Comacchio (Camping Florenz, Lido degli Scacchi, viale Alpi Centrali 199, ore 18): a intervistare Rambaldi sarà questa volta il giornalista Piero Di Antonio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Il nero dell’oro’, l’opera letteraria di Victor Rambaldi

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