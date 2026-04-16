Sinalp Sicilia l’Isola dell' oro nero trattata come una colonia | autotrasportatori scendono in piazza

Da ieri notte, la Sicilia sta vivendo una paralisi totale nel settore logistico a causa delle proteste degli autotrasportatori. Questi, manifestando contro il caro-gasolio e le politiche energetiche dello Stato, hanno deciso di scendere in piazza. La protesta è nata dalla convinzione che la produzione di ricchezza venga penalizzata da costi elevati e da politiche che vengono percepite come oppressive. La situazione ha portato a un blocco totale delle attività di trasporto sull’isola.

Gli autotrasportatori contro il caro-gasolio e la "rapina energetica" di Stato: “Produciamo la ricchezza, subiamo la fame” Dalla mezzanotte di ieri, la Sicilia è entrata in una fase di paralisi logistica totale. Il fermo di 5 giorni (fino al 18 aprile) degli autotrasportatori siciliani non è solo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sicilia: Liberati 1,85 mld per rilanciare economia e opere pubbliche. Schifani, “Una svolta per lo sviluppo dell’Isola”.L’Assemblea regionale siciliana ha dato il via libera a un piano di investimenti senza precedenti, liberando 1,85 miliardi di euro precedentemente... Leggi anche: Sinalp Sicilia, rinnovato il direttivo regionale della rete Zeromolestie Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sicilia. Sinalp: ‘L’isola dell’oro nero trattata come una colonia: autotrasportatori in piazza’; Autotrasportatori in sciopero, la Sicilia si ferma: Così non possiamo più lavorare; Contributo regionale per abitazioni in locazione, il Comune di Marsala pubblica l’Avviso; Sicilia, autotrasportatori in sciopero: stop ai porti e rifornimenti a rischio - POP. Sicilia. Sinalp: ‘L’isola dell’oro nero trattata come una colonia: autotrasportatori in piazza’Gli autotrasportatori contro il caro-gasolio e la rapina energetica di Stato:Produciamo la ricchezza, subiamo la fame. Dalla mezzanotte di martedì l ... teleradio-news.it Parità di genere, Sinalp: No a derive ideologiche, sì alla complementaritàLa Rete Zeromolestie Sinalp, ribadisce con forza la propria visione sul tema della parità di genere. Una parità reale, concreta ed equilibrata, che tenga insieme diritti, responsabilità e riconoscimen ... blogsicilia.it SINALP: “Isola sfruttata sul petrolio e penalizzata dai costi, serve un prezzo etico del carburante”. - facebook.com facebook