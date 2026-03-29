Caviale l’afrodisiaco degli Zar e di Casanova | la scienza dietro il mito dell’oro nero

Il caviale è stato associato a proprietà afrodisiache fin dai tempi degli Zar e di figure storiche come Casanova. La sua reputazione come “oro nero” deriva anche da credenze popolari e tradizioni antiche, che lo indicano come un alimento capace di stimolare desiderio e sensazioni di piacere. La sua storia si intreccia con il suo uso come alimento di lusso, ammantato di fascino e mistero.

Giacomo Casanova, nel suo eclettismo di stimolatore di ferormoni multisensoriali, sapeva bene come usare, a mò di grimaldello goloso, ostriche e caviale per farsi accogliere tra le braccia della bella di turno come ben narrato nei suoi diari e il tema del rapporto tra le pepite di Nettuno che possono creare una felice sinergia reciproca tra piaceri della gola e altri conseguenti ci viene ben descritto dalla brava Lejla Mancusi Sorrentino nel suo ultimo libro Delizie afrodisiache, dove si viaggia ai quattro palmenti tra caviale, ostriche, aragoste e frutti di mare assortiti. Inevitabile iniziare questo percorso a dorso di storione, la fonte delle preziose uova di caviale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Caviale, l’afrodisiaco degli Zar e di Casanova: la scienza dietro il mito dell’«oro nero»” Articoli correlati Esiste un oro nero che è afrodisiaco. Dai Fenici ai russi: pazzi per il cavialeFin dall’antichità, le uova di storione sono state colonna dell’alimentazione di pescatori e nobili. Brignone, da frattura al trionfo olimpico: la scienza e la forza di volontà dietro l’oro nel SuperG.Milano Cortina, 12 febbraio 2026 – Federica Brignone ha conquistato la medaglia d'oro nel SuperG alle Olimpiadi invernali, coronando un percorso di... Tutti gli aggiornamenti su Caviale l'afrodisiaco degli Zar e di... Anche se non compare così spesso sulle tavole degli italiani, siamo tra i più grandi artigiani di questa preziosa produzioneAnche se non siamo tra i primi consumatori al mondo, l’Italia è tra i maggiori produttori a livello internazionale di caviale. Per noi milanesi, senza dover nemmeno andare troppo lontano, in provincia ... linkiesta.it Caviale, vini e tanto pollo: a bordo degli aerei è iniziata l’era dei ristoranti «volanti»In un anno Finnair serve ai suoi passeggeri un milione di litri del suo famoso succo di mirtillo. Mentre i clienti di Prima classe di Emirates divorano oltre 10 mila chilogrammi di caviale. Un numero ... corriere.it