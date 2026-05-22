Un dirigente potrebbe prendere il posto di Comolli e Modesto alla guida della squadra. Si attende di conoscere l'esito dell'incontro tra l'ex calciatore e il giovane calciatore turco, con possibili ripercussioni sul ruolo e le decisioni future in ambito tecnico. La situazione attuale vede un focus sulla transizione e sulle scelte organizzative del club. La discussione riguarda anche le possibili implicazioni di questa relazione per il futuro del team.

? Domande chiave Chi è il dirigente che potrebbe sostituire Comolli e Modesto?. Come influirà l'incontro tra Del Piero e Yildiz sul futuro tecnico?. Perché Tacchinardi ritiene Del Piero l'unica soluzione per la Juventus?. Quali conseguenze avrà la classifica sulla panchina di Spalletti?.? In Breve Del Piero celebra il trentesimo anniversario della Champions League vinta nel 1996.. Tacchinardi sostiene il ritorno del mito per gestire la crisi del club.. Juventus sesta in classifica a due punti dalla zona Champions League.. Spalletti guida la squadra dopo l'arrivo a metà stagione 2025-26.. Alessandro Del Piero è stato giovedì presso il centro sportivo della Juventus, scatenando immediatamente una tempesta di speculazioni tra i tifosi che chiedono il suo ritorno ufficiale in società. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Del Piero alla Juve: tra il mito e il futuro di Yildiz, scatta il mito

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