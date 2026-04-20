A Matera si celebra il centenario di Vincenzo Morelli, figura chiave nella storia cittadina. La sua attività commerciale, il Grande Emporio Morelli, ha avuto inizio nel 1883 e ha rappresentato un punto di riferimento per decenni. L'evento segna un secolo di presenza nel settore e di legame con la comunità locale. La celebrazione si concentra sulla lunga tradizione e sulla storia di questa realtà commerciale.

Matera celebra il centenario di Vincenzo Morelli, figura storica che ha guidato per decenni il Grande Emporio Morelli, un’attività commerciale con radici profonde che risalgono al 1883. Il traguardo della nascita, avvenuta il 19 aprile 1926, è stato onorato nella serata di sabato 18 aprile con una cerimonia alla presenza del sindaco Antonio Nicoletti, dei figli Biagio Emanuele e Agnese, oltre a numerosi parenti e amici. Un secolo di storia tra le strade di Via delle Beccherie. Il cuore della celebrazione si è concentrato sulla vita di un uomo che ha saputo trasformare un’eredità familiare in un pilastro della comunità materana. Vincenzo Morelli ha preso le redini dell’attività in via delle Beccherie 35 nel 1958, affiancandosi alla moglie Antonietta Cascione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, un secolo di storia: il mito del Grande Emporio Morelli

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