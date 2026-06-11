Il mistero Bettini | perché ogni sua intervista accende gli animi nel Pd

Goffredo Bettini ha sostituito Massimo D’Alema come figura di riferimento nel Pd. Ogni sua intervista scatena reazioni e discussioni tra i membri del partito. Le dichiarazioni di Bettini vengono spesso commentate e controverse, creando tensioni interne. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali che spiegano il motivo di questa attenzione su di lui, ma il suo ruolo sembra essere centrale nel dibattito politico interno.

Ogni volta che il teorico dell’alleanza demopopulista parla, getta sale sulle ferite del partito. Tanto che non si capisce se sia lui a essere contiano o il contrario. L’ultima conversazione è stata con il Corriere della Sera, nel corso della quale Bettini, solitamente spacciato per intellettuale pubblico, lancia la solita volata al bencapitato di turno (stavolta tocca ad Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma e animatore della solita formazione paracentrista che piace a Bettini), distribuisce patenti di legittimità a sinistra e a sinistra, ritenendo che Pina Picierno fosse ormai incompatibile con il Pd e sparacchia sulla Russia e sull’Ucraina a favore dei putiniani (frenando parecchio sull’entrata di Kyiv nell’Ue): «Considerare la Russia asiatica e barbarica per sua natura, la spinge ancor di più verso un nazionalismo autocratico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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