Un bacio avvenuto più di trenta anni fa durante un set cinematografico continua a essere ricordato dall’attrice come il migliore della sua carriera. L’attrice ha dichiarato più volte in interviste che quella scena con l’attore è rimasta impressa nella sua memoria e che, ancora oggi, lo definisce un momento speciale. Nonostante il passare del tempo, il ricordo di quella scena rimane vivo e si distingue tra le esperienze più significative della sua carriera.

Il «bacio migliore di tutta la carriera» è scattato con Robert De Niro sul set di Casino, nel 1995. Racconta Sharon Stone: «Abbiamo girato una scena in cui devo andare in bagno e, dato che interpreto una truffatrice, mi faccio dare dei soldi per poterci andare» ha raccontato riferendosi al suo iconico personaggio nel film, Ginger McKenna, e allo scambio con quello di De Niro, Sam Rothstein. «Lui mi dà i soldi e io lo guardo come per dire: ‘Davvero? Credo che andare in bagno costi poco più di 50 dollari’. E lui. mette la mano in tasca, mi dà circa 100 dollari e io mi sporgo e lo bacio». Per dovere di cronaca, nel montaggio finale del film, il bacio risulta avvenire prima dello scambio di denaro, ma questo nulla toglie alla sua essenza appassionata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sharon Stone è disposta a confermarlo in ogni intervista: quello con Robert De Niro è stato il miglior bacio della sua carriera

Sharon Stone spiazza tutti: “Il miglior bacio della mia carriera? Con Robert De Niro”Sharon Stone non ha dubbi: tra tutti i suoi partner sul grande schermo, Robert De Niro rimane imbattuto come “il miglior baciatore del cinema”.

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Temi più discussi: Sharon Stone è disposta a confermarlo in ogni intervista: quello con Robert De Niro è stato il miglior bacio della sua carriera; Sharon Stone ha rivelato chi è il miglior baciatore con cui abbia mai lavorato; Io sono nessuno 2, su Sky il sequel del film d'azione con Bob Odenkirk e Sharon Stone; Io sono nessuno 2 in prima TV a Pasquetta su Sky.

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Sharon Stone rivela il miglior baciatore di Hollywood: non era romantico e ha segnato un'epoca Non nasce dal glamour ma dalla recitazione. Tecnica e magnetismo che coincidono Leggi l’articolo completo di Alfredo Zermo al link nel primo commento - facebook.com facebook

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