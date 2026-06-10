Nel Partito Democratico si registrano tensioni sul tema dell’Ucraina. Bettini ha aperto alla possibilità di un coinvolgimento di Putin, mentre tra i riformisti si rafforza la posizione favorevole all’ingresso di Kiev nell’Unione Europea. La discussione ha diviso la maggioranza, con alcuni membri che si oppongono a questa prospettiva. La questione ha riacceso il confronto interno, evidenziando divisioni tra chi sostiene un approccio più dialogante e chi preferisce una linea più cauta.

Il tema dell'Ucraina torna a infiammare il clima all'interno del Partito Democratico. Questa volta è l'ipotesi di un ingresso di Kiev nell'Unione Europea ad alimentare lo scontro tra i riformisti dem, convintamente a favore di questa soluzione, e una parte della maggioranza Pd. A “dare voce” ai dubbi che serpeggiano nella sinistra dem è Goffredo Bettini, esponente della direzione dem che in una intervista spiega come “in prospettiva” si possa guardare con favore alla possibilità di un ingresso dell'Ucraina nell'Unione, ma “il processo sarà inevitabilmente lungo. Di anni”. Questo perché, dice ancora Bettini, “l'Ucraina non corrisponde a criteri fondamentali per entrare nell'Unione Europea”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Guerra totale nel Pd sull'Ucraina: Bettini apre a Putin, insurrezione dei riformisti dem

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