Durante un evento nella basilica di Classe, è stato eseguito il ’Magnificat’ di Bach. Vincent Dumestre, musicista specializzato nel repertorio barocco, ha ricreato le atmosfere e le pratiche esecutive di tre e quattro secoli fa, avvicinandosi a un’esperienza che ricorda un viaggio nel tempo. La performance ha coinvolto strumenti e tecniche storicamente accurate, offrendo un’interpretazione fedele alla prassi dell’epoca.

La macchina del tempo non è ancora stata inventata, ma Vincent Dumestre ci è andato vicino, essendo uno dei pochi musicisti barocchi capaci di ricreare le atmosfere, i programmi e la prassi esecutive nella musica di tre-quattro secoli fa. Ravenna Festival ospita il brillante liutista e direttore francese con il suo gruppo vocale e strumentale Le Poème Harmonique, col quale da quasi trent’anni ha sviluppato un modo unico di interpretare e restituire anche visivamente la filologia musicale. L’appuntamento, stasera alle 21.30 sotto i mosaici di Sant’Apollinare in Classe, permetterà di rivivere l’esatto programma con cui Johann Sebastian Bach si presentò alle celebrazioni dei Vespri del Natale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’Magnificat’ di Bach nella basilica di Classe

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Magnificat BWV. J.S.Bach. Coro Cantabile

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Il primo Natale di Bach a Lipsia: il Magnificat nella Basilica di Sant’Apollinare in Classe x.com

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Il ’Magnificat’ di Bach nella basilica di ClasseRavenna Festival ospita Vincent Dumestre con il suo gruppo vocale e strumentale Le Poème Harmonique, per rivivere una storica esecuzione. ilrestodelcarlino.it