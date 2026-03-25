Domenica 29 marzo si terrà nella basilica di San Tommaso Apostolo a Ortona il concerto tradizionale della Domenica delle Palme, come avviene ogni anno in questa data. L'evento si svolge nella chiesa situata nel centro della città e coinvolge la partecipazione di musicisti e coristi locali, che si esibiscono in un programma dedicato alla celebrazione della ricorrenza.

Torna come da tradizione domenica 29 marzo il concerto della Domenica delle Palme, nella basilica di San Tommaso Apostolo di Ortona. Protagonista sarà La corale Novantanove dell'Aquila, il coro delle 9 di Pescara e l’Orchestra Sinfonica Tosti. Verrà eseguito il celebre Requiem di W. A. Mozart KV 626, ultima opera (tra l’altro incompiuta e completata da F. X. Sussmayr) del genio austriaco. Per l’occasione solisti di eccezione: Mariarita D’Orazio, Nunzio Fazzini e gli ortonesi Antonella Gnagnarelli e Daniele Di Nunzio. Maestro dei due cori è Ettore Maria Del Romano. Dirigerà il concerto il M° Paolo Angelucci. Lo stesso Angelucci introduce a una delle opere sacre più affascinanti e discusse: “Si tratta di un’opera sacra conosciutissima e spesso eseguita, soprattutto in prossimità della Pasqua. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Il concerto della Domenica delle Palme nella basilica di San Tommaso a Ortona

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