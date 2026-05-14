Bach to the future una rassegna di quattro concerti nella Basilica di San Pietro
La Rassegna ArmoniosaMente, che dal 1997 propone un ricco cartellone di eventi su tutto il territorio modenese, quest'anno anticipa il suo inizio con tre concerti di anteprima a Modena, imperniati sulla musica organistica di Bach ed eseguiti da musicisti modenesi.I concerti, proposti con il.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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