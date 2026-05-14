Bach to the future una rassegna di quattro concerti nella Basilica di San Pietro

Da modenatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Rassegna ArmoniosaMente, che dal 1997 propone un ricco cartellone di eventi su tutto il territorio modenese, quest'anno anticipa il suo inizio con tre concerti di anteprima a Modena, imperniati sulla musica organistica di Bach ed eseguiti da musicisti modenesi.I concerti, proposti con il.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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