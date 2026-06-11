Il governo ha deciso di sospendere la riforma dei medici di famiglia, provocando una forte reazione tra le Regioni. La decisione è stata comunicata dopo un confronto tra le parti coinvolte, che non ha portato a un accordo definitivo. La questione resta aperta e al centro di discussioni tra le autorità regionali e nazionali. Nessuna data è stata ancora fissata per un possibile ripristino o modifica del progetto.

La riforma dei medici di famiglia torna al centro del confronto tra governo, Regioni e organizzazioni sindacali. Il provvedimento, inizialmente concepito come un decreto legge composto da dieci articoli, avrebbe introdotto alcune modifiche organizzative, tra cui il passaggio alla dipendenza pubblica di una quota limitata di medici di medicina generale per garantire la copertura delle attività nelle Case di comunità. Nelle ultime ore, tuttavia, l’orientamento del Ministero della Salute è cambiato. L’ipotesi di trasformare una parte dei medici convenzionati in dipendenti pubblici sarebbe stata accantonata, almeno per il momento, a favore di una soluzione basata sulla revisione della convenzione esistente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il governo ferma la riforma dei medici di famiglia. Esplode la rabbia delle Regioni

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