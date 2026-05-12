Riforma medici di famiglia al ministero della Salute l’incontro del disgelo fra Governo Regioni e sindacati

Al ministero della Salute si è svolto un incontro tra rappresentanti del Governo, delle Regioni e dei sindacati riguardo alla riforma dei medici di famiglia. L'appuntamento si è tenuto con l'obiettivo di riavvicinare le parti coinvolte, con tutti seduti intorno a un grande tavolo ovale. La riunione ha segnato un tentativo di trovare un’intesa condivisa sulla questione.

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(Adnkronos) – Prove di riappacificazione sulla riforma della medicina di famiglia. Al ministero della Salute va in scena l'incontro del disgelo fra Governo, Regioni e sindacati: tutti insieme intorno a un lungo tavolo ovale. Con il ministro Orazio Schillaci al centro, siedono da un lato i rappresentanti di 4 sigle sindacali di categoria – Fimmg. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Riforma istituti tecnici, al Ministero incontro con i sindacati: “Stabilità per organico e discipline”Si è tenuto oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito un vertice con le organizzazioni sindacali. Leggi anche: La circolare del ministero della Salute sull'hantavirus, per regioni e uffici di frontiera Argomenti più discussi: Medici di famiglia. Le Regioni verso il via libera alla Riforma Schillaci ma con un decreto più snello; Riforma medici di famiglia spezzata in due: prima il decreto PNRR; Riforma medici famiglia, dottori sul piede di guerra ma il ministro Schillaci tende la mano; Medici Di Famiglia, Accelera La Riforma: La Fimmg Dichiara Lo Stato Di Agitazione. La riforma dei medici di famiglia certifica il completo fallimento del governo sulle Case di comunità: ci faranno lavorare i medici di famiglia, sottraendoli ai territori dove queste fondamentali figure professionali sono già estremamente carenti. 1segue x.com Medici di famiglia, riforma in due fasi: subito il decreto light per la dipendenzaIl ministro Schillaci ha incontrato anche la premier Giorgia Meloni che ha dato il suo via libera alla riforma ... ilsole24ore.com