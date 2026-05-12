Riforma medici di famiglia al ministero della Salute l’incontro del disgelo fra Governo Regioni e sindacati
Al ministero della Salute si è svolto un incontro tra rappresentanti del Governo, delle Regioni e dei sindacati riguardo alla riforma dei medici di famiglia. L'appuntamento si è tenuto con l'obiettivo di riavvicinare le parti coinvolte, con tutti seduti intorno a un grande tavolo ovale. La riunione ha segnato un tentativo di trovare un’intesa condivisa sulla questione.
(Adnkronos) – Prove di riappacificazione sulla riforma della medicina di famiglia. Al ministero della Salute va in scena l'incontro del disgelo fra Governo, Regioni e sindacati: tutti insieme intorno a un lungo tavolo ovale. Con il ministro Orazio Schillaci al centro, siedono da un lato i rappresentanti di 4 sigle sindacali di categoria – Fimmg. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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