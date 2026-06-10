Il governo ha annunciato ufficialmente il ritiro della riforma della medicina territoriale, che prevedeva l’inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il loro assorbimento come dipendenti pubblici. La decisione ha provocato reazioni di scontento tra le Regioni di destra, che avevano espresso forti critiche nei giorni scorsi. La proposta, presentata in precedenza, non sarà più portata avanti, e le modifiche alle strategie di organizzazione sanitaria sono state sospese.

La notizia era stata anticipata negli scorsi giorni, ma ora è arrivata l’ufficialità: viene ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva l’inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità, con l’assunzione come dipendenti pubblici di alcuni di loro. Una decisione comunicata oggi dal capo di gabinetto del ministero della Salute, Marco Mattei, agli assessori regionali competenti. E proprio gli assessori regionali, a partire da quelli della stessa coalizione del governo, sono in rivolta per la decisione di fermare la riforma voluta dal ministro Orazio Schillaci e bloccata dal suo stesso governo. Ora il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento in qualche provvedimento e che riguarda proprio il ruolo dei medici di base nelle case di comunità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sanità, il governo fa infuriare le Regioni di destra: ritirata la riforma dei medici di base

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