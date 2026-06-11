Milano – Chiamatelo, se volete, il Bello Addormentato, non nel bosco, ma nei giardini Montanelli di via Palestro. Sì, perché Palazzo Dugnani è vuoto e inutilizzato da 15 anni. Lo storico immobile meneghino, realizzato nel XVII secolo e poi restaurato durante il secolo successivo in stile rococò, fu acquistato dal Comune nel 1855 e nel 1860 vennero aperti i Giardini pubblici di Porta Venezia ampliati con quelli di Palazzo Dugnani. Nel dopoguerra, dopo i restauri per sanare i danni dei bombardamenti soprattutto delle ali, è stato a lungo sede della Scuola superiore femminile “Alessandro Manzoni”. Fino al 2011 alcune sale di Palazzo Dugnani – tra cui la bellissima sala con affreschi del Tiepolo – sono state utilizzate per la celebrazione dei matrimoni civili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il gioiello dimenticato nei giardini, Palazzo Dugnani è vuoto (e inutilizzato) da 15 anni: “Cercasi gestore che lo restauri”

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