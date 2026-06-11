Il gioiello dimenticato nei giardini Palazzo Dugnani è vuoto e inutilizzato da 15 anni | Cercasi gestore che lo restauri

Da ilgiorno.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano – Chiamatelo, se volete, il Bello Addormentato, non nel bosco, ma nei giardini Montanelli di via Palestro. Sì, perché Palazzo Dugnani è vuoto e inutilizzato da 15 anni. Lo storico immobile meneghino, realizzato nel XVII secolo e poi restaurato durante il secolo successivo in stile rococò, fu acquistato dal Comune nel 1855 e nel 1860 vennero aperti i Giardini pubblici di Porta Venezia ampliati con quelli di Palazzo Dugnani. Nel dopoguerra, dopo i restauri per sanare i danni dei bombardamenti soprattutto delle ali, è stato a lungo sede della Scuola superiore femminile “Alessandro Manzoni”. Fino al 2011 alcune sale di Palazzo Dugnani – tra cui la bellissima sala con affreschi del Tiepolo – sono state utilizzate per la celebrazione dei matrimoni civili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il gioiello dimenticato nei giardini palazzo dugnani 232 vuoto e inutilizzato da 15 anni cercasi gestore che lo restauri
© Ilgiorno.it - Il gioiello dimenticato nei giardini, Palazzo Dugnani è vuoto (e inutilizzato) da 15 anni: “Cercasi gestore che lo restauri”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Da Porta Ticinese a Palazzo Dugnani: il piano del comune per recuperare 20 luoghi storici senza venderliIl comune ha annunciato un progetto per recuperare venti luoghi storici di Milano, attualmente in disuso e non accessibili al pubblico.

Castello di Villandry, un gioiello architettonico circondato da magnifici giardiniUn castello della Valle della Loira, noto per i suoi giardini, è stato oggetto di un intervento di restauro.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web