Da Porta Ticinese a Palazzo Dugnani | il piano del comune per recuperare 20 luoghi storici senza venderli

Il comune ha annunciato un progetto per recuperare venti luoghi storici di Milano, attualmente in disuso e non accessibili al pubblico. Tra le località coinvolte ci sono la Pusterla di Sant’Ambrogio, Porta Ticinese di epoca medievale e Palazzo Dugnani. L’obiettivo è rendere nuovamente fruibili questi siti, che rappresentano un patrimonio della città. Il piano prevede interventi di restauro senza vendite o cessioni di proprietà.

Restituire ai milanesi 20 luoghi, oggi in disuso e inaccessibili, che rappresentano la città. Veri e propri simboli di Milano, tra cui figurano la Pusterla di Sant’Ambrogio, Porta Ticinese medievale e Palazzo Dugnani. È quanto prevede il piano di recupero presentato dal comune.Il Comune di Milano.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Palazzo Bracci. L’arte incontra i luoghi storiciTre interpreti di livello internazionale dell’arte e dell’espressività contemporanea, Alberto La Tassa, Leonardo Cappellini e Femke de Groot, hanno... Case sfitte per famiglie sfrattate: il piano del comune di Milano per recuperare dieci alloggiIl comune di Milano cerca qualcuno a cui assegnare per vent’anni, in concessione d’uso, dieci unità immobiliari a uso abitativo di sua proprietà. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Moda, a Milano? Avanguardia pura. Ecco gli alloggi Airbnb e le esperienze per scoprire dove nasce lo stile più autentico; Milano | Porta Ticinese – Cantiere PAN-Parco Amphitheatrum Naturae: aprile 2026; Dalla Pusterla di Sant'Ambrogio alle cascine abbandonate: Milano mette a bando 20 palazzi storici; Milano - Mercatino artigianale, partecipazione e sole a Ripa85. Da Porta Ticinese a Palazzo Dugnani: il piano del comune per recuperare 20 luoghi storici senza venderliSi tratta di veri e propri simboli di Milano. L'obiettivo è restituire funzioni collettive a tutti gli edifici. Ecco il piano del comune ... milanotoday.it Martina Dimastromatteo, libraia alla Verso di corso di Porta Ticinese: uno stile da scenografa tra gli scaffaliLo dice senza timore (e senza enfasi). Consapevole che potrebbe sembrare bizzarro, perfino allontanare possibili nuovi clienti. Così precisa subito, «lo faccio solo con chi conosco bene, con le ... milano.corriere.it Pusterla di Sant’Ambrogio, Porta Ticinese e altri immobili storici tornano al centro del futuro di Milano Il Comune ha avviato una procedura unitaria per rimettere in uso 20 immobili pubblici oggi inutilizzati, tra edifici monumentali, cascine, strutture di quarti - facebook.com facebook