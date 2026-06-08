castello di villandry un gioiello architettonico circondato da magnifici giardini

Notizia in breve

Un castello della Valle della Loira, noto per i suoi giardini, è stato oggetto di un intervento di restauro. Le opere hanno riguardato la manutenzione delle strutture e la cura delle aree verdi, senza modificare l’aspetto originario. La riqualificazione si è conclusa questa settimana. La proprietà ha annunciato che le visite sono riprese, garantendo la tutela del patrimonio storico e architettonico. Nessuna modifica significativa è stata apportata alle parti storiche o ai giardini.