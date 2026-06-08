Castello di Villandry un gioiello architettonico circondato da magnifici giardini
Un castello della Valle della Loira, noto per i suoi giardini, è stato oggetto di un intervento di restauro. Le opere hanno riguardato la manutenzione delle strutture e la cura delle aree verdi, senza modificare l’aspetto originario. La riqualificazione si è conclusa questa settimana. La proprietà ha annunciato che le visite sono riprese, garantendo la tutela del patrimonio storico e architettonico. Nessuna modifica significativa è stata apportata alle parti storiche o ai giardini.
La Valle della Loira è una terra generosa dal punto di vista naturalistico e architettonico, dove l’equilibrio tra storia, “mattone” e paesaggio si sintetizzano in modo impeccabile. Il Castello di Villandry è uno degli esempi meglio riusciti di questa combinazione. Meno monumentale di Chambord e meno scenografico di Chenonceau, questo château francese ha invece costruito la sua fama attraverso una raffinata armonia tra maniero e giardini, diventando uno degli esempi più rappresentativi del Rinascimento francese. Ma ciò che rende Villandry davvero interessante è la sua storia, che racconta l’evoluzione del gusto europeo dal Medioevo al Novecento. 🔗 Leggi su Dilei.it
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