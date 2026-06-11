Il consiglio comunale di Monza ha approvato la variante urbanistica dell’ex Feltrificio Scotti, situato in viale Cesare Battisti. La decisione arriva dopo oltre dieci anni di discussioni, cambi di progetto e polemiche politiche. L’area sarà riqualificata e trasformata in un nuovo comparto residenziale di pregio. La delibera è stata adottata nonostante le contestazioni e le opposizioni emerse nel corso del tempo.

Dopo oltre dieci anni di discussioni, cambi di progetto e polemiche politiche, il consiglio comunale di Monza ha approvato la variante urbanistica dell’ex Feltrificio Scotti, l’area di viale Cesare Battisti destinata a trasformarsi in un nuovo comparto residenziale di pregio. La delibera è passata con il voto favorevole della maggioranza, mentre l’opposizione si è divisa tra voti contrari, astensioni e presenti non votanti. Il pronunciamento dell’aula arriva quando il cantiere è ormai ampiamente avviato e gran parte degli appartamenti previsti risultano già venduti. Al centro della discussione due modifiche sostanziali rispetto al piano originario: lo spostamento del Teatro della Musica... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il futuro dell’ex Feltrificio Scotti. Sì alla variante tra le polemiche

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