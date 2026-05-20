Il futuro dell’ex Feltrificio Scotti I residenti bocciano la variante

Il comitato dei residenti dell’area ex Feltrificio Scotti ha espresso il suo dissenso riguardo alla variante al Programma integrato di intervento approvata dalla giunta locale. I rappresentanti dei cittadini chiedono che venga rispettato il piano originario e le prescrizioni indicate nelle Valutazioni ambientali strategiche del 2021 e del 2024. La questione riguarda quindi le modifiche apportate al progetto e le implicazioni ambientali che ne derivano. La discussione si inserisce nel dibattito sulla trasformazione dell’area industriale.

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Il comitato residenti dell’area ex Feltrificio Scotti contesta la variante al Programma integrato di intervento approvata dalla giunta Pilotto, chiedendo il rispetto del piano originario e delle prescrizioni emerse nelle Valutazioni ambientali strategiche del 2021 e 2024. Secondo i cittadini il nuovo progetto non sarebbe conforme né al Pgt vigente né alle indicazioni dell’autorità competente in materia ambientale. Come misura compensativa, gli attivisti propongono di destinare Villa Azzurra a centro civico culturale, come già suggerito dal Pii originario. L’idea è creare uno spazio dedicato soprattutto ai giovani, con sale multimediali, laboratori, aree studio, strutture formative e servizi legati all’ innovazione digitale e all’ intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il futuro dell’ex Feltrificio Scotti. I residenti bocciano la variante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il futuro dell’ex Feltrificio Scotti: "Nessun aumento delle volumetrie"A Monza il dibattito sulla riqualificazione dell’ex Feltrificio Scotti torna ad accendersi. Il futuro dell’ex Feltrificio Scotti. Comitati in rivolta contro il progetto: "Niente auditorium e più traffico"I comitati e le associazioni di Monza intervengono sul futuro dell’ex Feltrificio Scotti. Il futuro dell’ex Feltrificio Scotti. I residenti bocciano la varianteIl comitato chiede il rispetto del progetto originario, compresa la realizzazione dell’auditorium. A preoccupare sono anche le criticità legate al traffico, con il rischio di intasare ancora di più la ... ilgiorno.it Il futuro dell’ex Feltrificio Scotti: Nessun aumento delle volumetrieA Monza il dibattito sulla riqualificazione dell’ex Feltrificio Scotti torna ad accendersi. Da settimane comitati e associazioni ambientaliste contestano il progetto che ridisegnerà l’area di viale ... ilgiorno.it