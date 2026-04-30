A Monza si torna a discutere del futuro dell’ex Feltrificio Scotti, con particolare attenzione alla possibilità di aumentare le volumetrie dell’area. Le istituzioni e i cittadini si confrontano sulla riqualificazione del sito, che non prevede modifiche alle altezze o alle dimensioni delle costruzioni esistenti. La questione è al centro di un dibattito aperto, in cui vengono valutate diverse proposte e osservazioni sulla gestione dell’area.

A Monza il dibattito sulla riqualificazione dell’ex Feltrificio Scotti torna ad accendersi. Da settimane comitati e associazioni ambientaliste contestano il progetto che ridisegnerà l’area di viale Cesare Battisti, temendo un intervento troppo impattante per un quartiere già fragile dal punto di vista viabilistico e paesaggistico. L’assessore all’Urbanistica, Marco Lamperti, replica però punto su punto, rivendicando la continuità con il Piano attuativo approvato nel 2015 e respingendo l’idea di un intervento “fuori scala”. Secondo Lamperti, l’impianto urbanistico non è stato modificato: "Non si tratta di un nuovo progetto. È lo stesso approvato undici anni fa e lo dimostra la parte già realizzata, che ha dato attuazione concreta a quanto previsto allora".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il futuro dell’ex Feltrificio Scotti: "Nessun aumento delle volumetrie"

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