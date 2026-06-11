L'assessore allo Sport ha invitato chi ha un progetto serio per il futuro del Fanfulla a presentarlo senza ulteriore ritardo. La richiesta arriva in un momento di incertezza sulla gestione del club, con l’obiettivo di accelerare le decisioni e favorire una soluzione concreta. Nessuna proposta specifica è stata resa pubblica, ma l’appello mira a evitare ulteriori ritardi nelle decisioni riguardanti il futuro della società calcistica.

Lodi – Il tempo stringe e sul futuro del Fanfulla ora arriva anche la tirata d’orecchie dell’ assessore allo Sport Francesco Milanesi. Dopo settimane di incontri, indiscrezioni, cordate annunciate e possibili progetti per il rilancio del Guerriero, dal Broletto arriva un messaggio netto: a oggi, di concreto, non c’è ancora abbastanza. Milanesi è intervenuto pubblicamente sul caso Fanfulla, mentre resta aperta la partita del bando per la gestione dello stadio Dossenina, con scadenza fissata al 30 giugno. Un’uscita arrivata in un momento delicato, proprio quando il margine per recuperare esiste ancora, ma continua ad assottigliarsi giorno dopo giorno. “Bisogna aiutare il Guerriero e l’aiuto deve partire dalla comunità ”, dichiara Milanesi, ricordando come nell’ultimo anno l’Amministrazione abbia incontrato diversi soggetti interessati a rilevare o rilanciare la società bianconera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il futuro del Fanfulla: “Chi ha un progetto serio rompa gli indugi adesso”

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