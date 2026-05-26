Il club ha annunciato che Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore, dopo aver deciso di affidargli un contratto di tre anni. Il presidente ha ufficializzato la decisione, rompendo gli indugi. La scelta segue le trattative concluse nelle ultime ore e conferma il cambio di guida tecnica dopo le recenti vicende del team. La firma è arrivata e ora si attende l’inizio della nuova stagione sotto la sua guida.

Ormai non ci sono più dubbi. Sarà Vincenzo Italiano il prossimo allenatore del Napoli. Come scrive Nicolò Schira per lui è pronto un triennale. La firma arriverà dopo la separazione dal Bologna. Nella notte De Laurentiis ha capito che l’idea Allegri non era percorribile, per mille ragioni. Dalla contestazione della piazza, al flop col Milan (anche se un giorno la verità verrà fuori ma oggi i fatti sono questi), alle titubanze per una eventuale buonuscita dal Milan. Allegri è un grande allenatore ma se lo mangia anche la pigrizia. Italiano è una scelta meritocratica. De Laurentiis ha rotto gli indugi ed è andato dritto su Italiano. In mattinata le notizie arrivate da Massimo D’Alessandro, poi confermate da Pedullà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È Vincenzo Italiano il prossimo allenatore del Napoli, De Laurentiis ha rotto gli indugi

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VINCENZO ITALIANO PROSSIMO ALLENATORE DEL NAPOLI (NOTIZIA )

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