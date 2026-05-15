Silvia Salis ha annunciato di voler proseguire nel suo impegno politico dedicandosi alla gestione della sua città. Ha dichiarato di voler completare l’attuale mandato e di valutare in futuro la possibilità di un altro incarico. La politica locale rappresenta il suo obiettivo principale, e il suo impegno riguarda soprattutto la città in cui vive. La sua decisione arriva dopo aver deciso di non proseguire con ulteriori dichiarazioni pubbliche sul suo percorso politico.

"Voglio occuparmi della mia città il più a lungo possibile, ho da fare questo mandato e poi non è detto che non abbia l'onore di farne un altro". Dal palco della prima delle nove tappe di Repubblica Insieme, Silvia Salis rispedisce al mittente gli inviti di chi la vorrebbe come nuovo leader del centrosinistra a livello nazionale e si dichiara concentrata esclusivamente sulla propria città. All'evento che celebra i cinquant'anni di Repubblica, la sindaca di Genova ha detto di voler sfruttare la grande attenzione di cui gode in tutto il Paese per attirare interesse verso il capoluogo ligure. "L'ho già detto molte volte che sono stata eletta sindaca di Genova ed è il lavoro che voglio fare, al quale sto dedicando tutta la mia vita", ha detto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Silvia Salis rompe gli indugi: "Cosa vedo nel mio futuro politico"

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