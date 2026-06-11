Il ds Spadoni sulla nuova Maceratese | L’obiettivo? Rendere orgogliosi i tifosi

Il nuovo direttore sportivo della Maceratese è stato ufficializzato dopo aver già ricoperto ruoli simili in passato. L’obiettivo dichiarato è di rendere orgogliosi i tifosi. La decisione di affidargli il ruolo è stata comunicata oggi, dopo alcuni giorni di trattative. La società ha confermato l’incarico, sottolineando la volontà di rafforzare la squadra. La nomina arriva in un momento di rinnovamento per il club.

Adesso è arrivata finalmente l’ufficialità di una scelta effettuata diversi giorni fa: Giulio Spadoni è il nuovo diesse della Maceratese dove ritorna dopo due esperienze in differenti periodi nel club biancorosso. "Qui – sono le prime parole del diesse – ho vissuto anni straordinari e ottenuto risultati importanti. Non nascondo di avere provato una grandissima emozione quando ho rimesso piede all’ Helvia Recina, oggi ancora più bello e accogliente". Il diesse è proiettato nel futuro. "So bene – spiega – che nel calcio non si può vivere di ricordi. Le esperienze passate e l’affetto che questa piazza mi ha sempre dimostrato rappresentano uno stimolo e allo stesso tempo una responsabilità. Adesso dobbiamo guardare avanti e lavorare per costruire qualcosa che possa soddisfare la società e una tifoseria importante come quella della Maceratese". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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