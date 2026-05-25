Durante un evento a Montecarlo, un pilota ha compiuto un giro lanciato sulla nuova DS 7, passando tra le curve cittadine. La vettura, presentata nel paddock della Formula E, è stata usata per un test su strada in condizioni di velocità elevata. L’episodio ha coinvolto il veicolo in una sequenza di manovre rapide e controllate, riprese e condivise sui social media.

Dal paddock della Formula E al giro lanciato tra le curve di Montecarlo: la nuova DS 7 debutta nel luogo dove lusso, adrenalina e savoir-faire francese sembrano parlare la stessa lingua +++dropcap Ci sono luoghi che esistono davvero solo quando li si vede dal vivo. Montecarlo è uno di questi. In televisione sembra già troppo perfetta per essere reale: le piscine, gli yacht, il tunnel, le curve strette tra i palazzi color crema. Poi ci si arriva davvero, e la sensazione è quasi disturbante. Perché tutto è più vicino. Più stretto. Più verticale. Persino il rumore — o meglio il quasi silenzio — della Formula E sembra fuori posto dentro uno scenario così cinematografico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Montecarlo, la Formula E e quel giro folle sulla nuova DS 7

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