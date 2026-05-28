Entro la settimana si saprà se Giulio Spadoni sarà di nuovo il diesse della Maceratese, carica già ricoperta in passato, ma è solo una questione di giorni per l’ufficialità perché le parti sono a dir poco vicinissime. È il profilo preferito rispetto a Giuseppe Giglio, un altro candidato come direttore sportivo dei biancorossi, e ciò significa che Nicolò De Cesare, che nelle ultime due stagioni ha ricoperto questo ruolo, non continuerà il percorso con la società. Ed ecco la risposta alla domanda su chi ha suggerito al presidente Alberto Crocioni il nome di Sante Alfonsi quale nuovo allenatore della Maceratese. Il tecnico e Spadoni hanno... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maceratese, le strategie. Avanti tutta su Spadoni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Unicredit, avanti tutta su Commerz. Via libera dei soci all’offertaL’assemblea di Unicredit ha approvato con il 99,55% dei voti l’offerta pubblica di acquisto su Commerzbank.

Leggi anche: Atletico Ascoli tutto in avanti. Troppo Minicucci per la Maceratese

Maceratese, le manovre. Alla ricerca di un diesseAumentano le probabilità che non prosegua il rapporto con De Cesare. Si è fatto il nome di Giglio che in passato ha lavorato a Vastogirardi. sport.quotidiano.net

La Maceratese comincia a gettare le basi. Crocioni contatta Alfonsi per la panchinaAl momento l’ex tecnico di Civitanovese e Azzurra Colli supera Fucili e Lauro nella corsa per allenare i biancorossi ... sport.quotidiano.net