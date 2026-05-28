Maceratese le strategie Avanti tutta su Spadoni
Entro questa settimana si saprà se Giulio Spadoni tornerà a ricoprire il ruolo di direttore sportivo nella squadra di Macerata. Le trattative tra le parti sono ormai ai dettagli finali, con un'intesa quasi raggiunta. La conferma ufficiale dovrebbe arrivare a breve, segnando il ritorno di Spadoni in questa posizione già ricoperta in passato.
Entro la settimana si saprà se Giulio Spadoni sarà di nuovo il diesse della Maceratese, carica già ricoperta in passato, ma è solo una questione di giorni per l’ufficialità perché le parti sono a dir poco vicinissime. È il profilo preferito rispetto a Giuseppe Giglio, un altro candidato come direttore sportivo dei biancorossi, e ciò significa che Nicolò De Cesare, che nelle ultime due stagioni ha ricoperto questo ruolo, non continuerà il percorso con la società. Ed ecco la risposta alla domanda su chi ha suggerito al presidente Alberto Crocioni il nome di Sante Alfonsi quale nuovo allenatore della Maceratese. Il tecnico e Spadoni hanno... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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