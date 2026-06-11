Il confronto nella Lega | Il partito non si sdoppia La tensione resta alta

Durante una riunione della Lega, tutti i partecipanti erano in presenza e nessuno collegato da remoto. A microfoni aperti, un rappresentante ha affermato che il partito non si divide, sottolineando l’unità interna. La discussione si è svolta in un clima di tensione, con il tema principale la coesione del gruppo politico. Nessun rappresentante ha commentato pubblicamente altre possibili scissioni o divisioni all’interno del partito.

Roma, 11 giugno 2026 – Tutti in presenza, nessuno collegato. Mood a microfoni aperti: "C’è solo una Lega, non ne esistono due". Quanto al convitato di pietra Roberto Vannacci (mai nominato da Salvini): "Noi non viviamo di nostalgie". E, alla fine, nessuna nomina. Il Consiglio federale del Carroccio, nella sala Salvadori della Camera, inizia e finisce così, tra le risposte secche di Luca Zaia, proprio lui, destinato, secondo i rumors, a diventare vicesegretario del Carroccio e a rimettere in sella il partito, insidiato nei consensi da Futuro nazionale, in difficoltà nei sondaggi, attraversato da tensioni e insoddisfazioni e da una ridda di voci su nuove uscite verso il partito dell’ex vice segretario, Vannacci appunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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