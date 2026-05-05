Gli Stati Uniti hanno annunciato il ‘Project Freedom’, un'iniziativa volta a facilitare la navigazione delle navi nello Stretto di Hormuz. Tuttavia, nelle ore successive alla comunicazione, si sono registrati diversi attacchi nella zona, contribuendo a mantenere un clima di forte tensione tra le parti coinvolte. Lo Stretto rimane un punto di crisi dove si concentrano rischi e confronti tra le forze militari.

Tensione altissima nello Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno lanciato un’iniziativa denominata ‘Project Freedom’ per aiutare le navi a lasciare lo Stretto, ma fin dalle prime ore dopo l’annuncio si sono susseguite notizie di attacchi. Prima l’agenzia di stampa iraniana Fars ha riferito che Teheran aveva colpito una nave da guerra Usa, notizia smentita da Washington. Successivamente l’esercito Usa ha fatto sapere che degli scontri ci sono stati, riferendo di avere “distrutto” sei piccole imbarcazioni iraniane nello Stretto dopo che l’Iran aveva lanciato “diversi missili da crociera, droni e piccole imbarcazioni” contro navi della US Navy e contro navi commerciali che venivano “protette” dai militari statunitensi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, gli Usa lanciano il ‘Project Freedom’ per sbloccare Hormuz ma la tensione resta alta

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