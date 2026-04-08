La Corea del Nord ha lanciato nuovi missili balistici che sono arrivati vicino allo spazio aereo del Giappone. Questo gesto ha aumentato la tensione tra il governo di Pyongyang e le autorità di Seoul, mentre il paese esercita pressione sui satelliti degli Stati Uniti, della Corea del Sud e del Giappone. L’evento si inserisce in un quadro di crescenti esercitazioni e test missilistici nella regione.

La Corea del Nord torna a innalzare la tensione in Estremo Oriente. Nella mattina di martedì sono stati lanciati diversi missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone, in quello che è il secondo test militare in due giorni. L’obiettivo è sempre lo stesso: esercitare pressione sui satelliti degli Stati Uniti nella regione, Corea del Sud in primis, di concerto con Russia e Cina, che tengono letteralmente in vita il regime di Kim Jong-un. Lo Stato Maggiore congiunto sudcoreano ha riferito che i vettori sono stati lanciati dalla zona costiera orientale di Wonsan e hanno percorso circa 240 chilometri. Il senso dei test missilistici... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Corea del Nord lancia missili balistici verso il Giappone, resta alta la tensione tra Kim Jong-un e Seul

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Corea del Nord: la figlia di Kim Jong-un è stata scelta come futura leader secondo l’intelligence di Seul x.com

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