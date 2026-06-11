Il 21 giugno si terrà a Pomposa il concerto di Nina Zilli, inserito nelle celebrazioni del millenario della riconsacrazione dell’Abbazia. L’evento sarà presentato domani alle 11,30 in Regione. La manifestazione fa parte delle iniziative per il ricorrenza storica e vedrà la cantante esibirsi in un concerto pubblico. La data e il luogo sono stati ufficializzati e comunicati in vista dell’evento.

Il prossimo 21 giugno ci sarà Nina Zilli (foto) a Pomposa, un evento inserito nel programma delle celebrazioni legate al millenario della riconsacrazione dell’Abbazia che verrà presentato domani alle 11,30 in Regione. A mille anni dalla riconsacrazione, nel 1026, di uno dei centri spirituali più influenti d’Europa, dove sono già iniziati gli eventi celebrativi ospiterà il concerto, ad ingresso gratuito, di Nina Zilli con la Martini Big Band del Conservatorio "Giovan Battista Martini" di Bologna. Alla conferenza stampa di domani sarà presente l’assessora alla Cultura, Gessica Allegni e la sindaca di Codigoro, Alice Zanardi. Parteciperanno inoltre anche il direttore artistico della rassegna "Sonate al chiaro di luna" e organizzatore della serata, Giorgio Borgatti, e il direttore della Martini Big Band, Michele Corcella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il concerto di Nina Zilli a Pomposa per il millenario dell’Abbazia

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