Il primo maggio si è tenuto un concerto di Nina Zilli in piazza Guglielmo II, organizzato per celebrare il 400° anniversario del Santissimo Crocifisso. L'evento ha comportato una spesa di 44.000 euro da parte del Comune. La manifestazione ha coinvolto numerosi spettatori e ha rappresentato uno degli appuntamenti principali dei festeggiamenti. La cifra destinata alla produzione e all’organizzazione è stata ufficialmente comunicata dalle autorità locali.

Il concerto di Nina Zilli andato in scena il primo maggio in piazza Guglielmo II, nell’ambito dei festeggiamenti per il 400° anniversario del Santissimo Crocifisso, è costato alle casse comunali 44.000 euro. È quanto emerge dalla determinazione dirigenziale dell’Area III – Promozione Sociale e Territoriale del Comune di Monreale. La somma – di cui 38.500 euro per la prestazione artistica inclusa IVA al 10%, e la restante parte a titolo di rimborso spese – è stata affidata direttamente alla società “Marcello Cannizzo Agency” s.r.l. di Ragusa, che detiene i diritti di esclusiva sull’artista. Il Comune ha giustificato l’affidamento diretto richiamando il Codice dei Contratti Pubblici, che consente la procedura senza bando di gara per prestazioni artistiche uniche e non sostituibili.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, concerto di Nina Zilli per il Crocifisso: il Comune ha speso 44mila euro

Notizie correlate

Monreale celebra i 400 anni del Santissimo Crocifisso: Rocco Hunt e Nina Zilli in concertoDopo un anno di sospensione, Monreale rilancia uno dei suoi eventi più identitari tra memoria, fede e grande partecipazione popolare.

Festa del SS. Crocifisso a Monreale: oltre 84mila euro per Rocco Hunt in concerto il 2 maggioPer la 400ª edizione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, Monreale avrà un ospite d’eccezione: Rocco Hunt si esibirà in concerto sabato 2...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Monreale, festa del Crocifisso, il concerto di Nina Zilli e lo spettacolo con i droni: gli eventi di oggi; La classe di Nina Zilli conquista piazza Guglielmo; Rocco Hunt e Nina Zilli in concerto, Mondello Festival e street food: cosa fare nel weekend del Primo Maggio; Monreale alza gli occhi al cielo: il 1° maggio arriva il drone show.

La classe di Nina Zilli conquista pizza GuglielmoApplausi scroscianti per la cantante piacentina. LE FOTO MONREALE, 2 maggio – Una piazza piena di gente, un’atmosfera carica di emozione e una voce capace ... monrealenews.it

Luoghi in cui la terra sembra toccare il cielo: grandi emozioni ieri sera con il drone showUn suggestivo omaggio al Santissimo Crocifisso con un coinvolgente spettacolo inedito. LE FOTO e IL VIDEO MONREALE, 2 maggio – Grandissime emozioni ieri s ... monrealenews.it

Un Primo Maggio 2026 indimenticabile a Monreale (Pa) nella stupenda Piazza Guglielmo II con una straordinaria NINA ZILLI che ha entusiasmato un enorme pubblico presente per assistere ad un concerto di classe, eleganza, fascino e grandi interpretazioni - facebook.com facebook