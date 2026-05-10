Pomposa il millenario dell’Abbazia | un viaggio tra cori e secoli

L'abbazia di Pomposa celebra i mille anni dalla sua fondazione con un evento che include momenti musicali e culturali. Durante la manifestazione, si ascolteranno canti eseguiti da cori storici e giovani musicisti, con brani di compositori come Palestrina e Britten. Alcuni dei partecipanti sono studenti e professionisti del settore musicale, pronti a interpretare pezzi che attraversano diversi secoli. La giornata prevede anche discussioni e incontri su aspetti legati alla storia e alla musica dell'abbazia.

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? Punti chiave Come dialogano i canti di Palestrina con le note di Britten?. Chi sono i giovani musicisti che daranno voce al millenario?. Perché l'inno Ut queant laxis celebra l'eredità di Guido d'Arezzo?. Come influenzerà questo incontro le future celebrazioni nell'area ferrarese?.? In Breve Direzione musicale affidata a Luca Buzzavi ed Elisa Dal Corso.. Programma include brani di Palestrina, Victoria, Britten, Gjeilo, Rachmaninov, Biebl e Jansson.. Esecuzione finale dell'inno Ut queant laxis in omaggio a Guido d'Arezzo.. Evento gratuito promosso dall'arcidiocesi di Ferrara-Comacchio per la comunità locale.. Alle ore 17 di oggi, domenica 10 maggio 2026, l’Abbazia di Pomposa ospiterà un evento musicale che intreccia secoli di storia attraverso il dialogo tra la Schola Gregoriana Ecce e il Coro Giovanile dell’Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pomposa, il millenario dell’Abbazia: un viaggio tra cori e secoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pomposa, mille anni dell’abbazia: "Qui il Vangelo si incarnò rinnovando persone e terra"Le parole del Salmo 90 possono introdurci, nella celebrazione dei mille anni dalla consacrazione di questa chiesa abbaziale di Pomposa al Signore,... Draghi, grifoni e note musicali: nasce la prima guida dell’Abbazia di Pomposa per i bambiniEsistono demoni con le ali di pipistrello e orecchie d’asino nascosti tra gli affreschi? Perché ai piedi di Gesù, nel fiume Giordano, nuotano granchi...