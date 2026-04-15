Il caso delle foto di Zelensky con Jeffrey Epstein | ecco la prova che si tratta di un falso AI

Circolano sui social media alcune immagini che mostrano un collage di quattro foto, ritenute provenire dalle telecamere di sicurezza di una residenza dell'uomo d'affari Jeffrey Epstein. Tra queste immagini, si sostiene che ci siano fotografie che ritrarrebbero il presidente ucraino insieme a Epstein. Tuttavia, analisi tecniche indicano che si tratta di un falso realizzato con intelligenza artificiale. Nessuna prova concreta ha confermato l'autenticità di queste foto finora.

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui ) mostrano un collage di quattro immagini che proverrebbero dalle telecamere di sorveglianza di una residenza di Jeffrey Epstein. Immortalerebbero il finanziere pedofilo assieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si tratta però di un falso generato con l’Intelligenza artificiale Gemini di Google. Per chi ha fretta. Circolano quattro immagini che mostrerebbero Volodymyr Zelensky in compagnia di Jeffrey Epstein.. I post sostengono che i fotogrammi provengano dalle telecamere di sicurezza della villa del finanziere.. In realtà, le immagini contengono il watermark invisibile SynthID, che identifica i contenuti generati dall’AI di Google.🔗 Leggi su Open.online

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