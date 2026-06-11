Il caso Noviglio e i serbatoi di gasolio

Da ilgiorno.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il caso riguarda i serbatoi di gasolio collegati a un data center a Noviglio, nel Sud Milano. La questione è al centro di un dibattito tra amministratori locali e regionali, con richieste di chiarimenti sulle autorizzazioni e le normative applicabili. Non sono stati ancora divulgati dettagli sui permessi rilasciati o sulle eventuali irregolarità. La situazione è sotto osservazione, mentre le autorità competenti stanno valutando eventuali interventi o verifiche.

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Si accende il confronto sul tema dei data center nel Sud Milano. Per il consigliere regionale Onorio Rosati (Avs) la normativa regionale non va bene: "Il paradosso è che da una parte vediamo incentivare la mobilità elettrica, dall’altra stiamo riempiendo la Pianura Padana di generatori a gasolio che producono emissioni inquinanti ". Secondo Rosati, le preoccupazioni sono accresciute dal fatto che sui data center esistono ancora poche informazioni accessibili e una limitata consapevolezza pubblica riguardo ai loro effetti sul territorio. Uno dei casi più rilevanti è quello di Noviglio (nella foto il rendering del progetto), dove è stato realizzato un data center da circa 95mila metri quadrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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