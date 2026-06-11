il caso noviglio e i serbatoi di gasolio

Notizia in breve

Il caso riguarda i serbatoi di gasolio collegati a un data center a Noviglio, nel Sud Milano. La questione è al centro di un dibattito tra amministratori locali e regionali, con richieste di chiarimenti sulle autorizzazioni e le normative applicabili. Non sono stati ancora divulgati dettagli sui permessi rilasciati o sulle eventuali irregolarità. La situazione è sotto osservazione, mentre le autorità competenti stanno valutando eventuali interventi o verifiche.