Tragedia a Noviglio | sbanda il motociclista di 29 anni muore sul colpo

Un giovane di 29 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto lunedì pomeriggio lungo la Strada Provinciale 203 a Noviglio. Secondo quanto ricostruito, il motociclista avrebbe sbattuto contro un ostacolo dopo aver perso il controllo della moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di rilievo.

Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 6 aprile 2026, dopo un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 203 a Noviglio, mentre si dirigeva verso la frazione di Santa Corinna. Il sinistro è occorso poco dopo le 17.20. Il giovane guidatore ha sbandato in una curva, perdendo l’equilibrio del mezzo e finendo fuori dalla carreggiata dopo un impatto violento con l’asfalto. Il coordinamento dei soccorsi tra SP 203 e ciclopedonale. La tempestività dell’allarme è arrivata da chi si trovava sul luogo: automobilisti e alcuni ciclisti che percorrevano la pista ciclopedonale parallela alla strada hanno avvisato immediatamente i servizi di emergenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Noviglio: sbanda il motociclista di 29 anni, muore sul colpo Tragedia a Valledoria: muore motociclista di 51 anni sulla SP 133Un motociclista di 51 anni ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 6 aprile 2026 lungo la strada provinciale 133, nei pressi di Valledoria, a causa... Leggi anche: Tragico incidente: motociclista si schianta contro un cinghiale, muore a 29 anni