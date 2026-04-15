A Roma sono stati sequestrati più di 10.000 litri di gasolio in un'operazione che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di due gestori. Le autorità hanno accertato irregolarità legate alla qualità e alla trasparenza dei carburanti distribuiti. L'indagine prosegue per verificare eventuali responsabilità e violazioni di norme di legge.

Oltre 10.000 litri di gasolio sono stati sequestrati a Roma nell’ambito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza contro sofisticazione di prodotti energetici e condotte speculative. Due gestori di impianti sono stati contestati per violazioni amministrative relative alla trasparenza dei prezzi e alla qualità dei carburanti. Controlli mirati nella Capitale: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata portata a termine dai militari del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, in collaborazione con gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’attività...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il caso dei 10mila litri di gasolio sequestrati a Roma, due gestori indagati per violazioni sulla qualità

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