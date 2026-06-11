Il campus internazionale InDanza&InArte torna nell’estate aretina
Il campus internazionale InDanza&InArte torna ad Arezzo nell’estate 2026. La manifestazione si svolgerà dal 15 al 30 giugno e coinvolgerà studenti e professionisti provenienti da vari Paesi. Le attività includeranno stage, workshop e spettacoli aperti al pubblico. La location principale sarà il centro storico, con le lezioni in diverse sedi. La partecipazione è aperta a ballerini e artisti di diverse discipline. L’organizzazione ha confermato la presenza di insegnanti e artisti internazionali.
Arezzo, 11 giugno 2026 – Il campus internazionale InDanza&InArte torna nell’estate aretina. L’evento, giunto alla quattordicesima edizione, è in programma da domenica 12 a domenica 19 luglio quando verrà rinnovata una settimana di alta formazione coreutica per ragazzi e ragazze da ogni zona della penisola a cui sarà proposta un’esperienza intensiva di studio, crescita e condivisione tra i diversi stili di classico, contemporaneo, modern, urban contemporary, hip hop e passo a due. Organizzato dall’associazione culturale Progetti Per La Danza, il campus è inserito all’interno del più ampio progetto pilota Arezzo Dance Hub che rappresenterà un contenitore artistico con spettacoli, contest urbani, laboratori e audizioni per consolidare il ruolo della città come punto di riferimento per le arti performative. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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