Il campus internazionale InDanza&InArte torna nell’estate aretina

Notizia in breve

Il campus internazionale InDanza&InArte torna ad Arezzo nell’estate 2026. La manifestazione si svolgerà dal 15 al 30 giugno e coinvolgerà studenti e professionisti provenienti da vari Paesi. Le attività includeranno stage, workshop e spettacoli aperti al pubblico. La location principale sarà il centro storico, con le lezioni in diverse sedi. La partecipazione è aperta a ballerini e artisti di diverse discipline. L’organizzazione ha confermato la presenza di insegnanti e artisti internazionali.