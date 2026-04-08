Romics 2026 torna il Festival Internazionale del fumetto animazione cinema & games

Dal 2026 torna il Romics, il Festival Internazionale dedicato al fumetto, all’animazione, al cinema e ai videogiochi. L’evento si svolge in una grande struttura e accoglie espositori, artisti e appassionati da tutto il mondo. Sono previste esposizioni di tavole originali, incontri con professionisti e dimostrazioni di tecniche innovative nel settore dello storytelling. La manifestazione durerà diversi giorni, offrendo un’occasione per scoprire le ultime novità e tendenze dell’industria culturale.

C’è tutto l’immaginario della pop culture, l’innovazione delle nuove tecniche di storytelling e la celebrazione degli artisti e delle icone più leggendarie nella 36^ edizione del Romics, il Festival Internazionale del fumetto, dell’animazione del cinema e dei games, alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile 2026. Un programma anche quest’anno ricco di iniziative, ospiti di rilievo internazionale, anteprime esclusive e spazi per il pubblico di ogni età. Una grande manifestazione con oltre 400 espositori, con eventi in contemporanea che si svolgono nei cinque padiglioni, in uno spazio espositivo di oltre 70.000 mq. Romics, una fiera internazionale... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Torna l’imperdibile appuntamento con fumetto, animazione, cinema e gamingFino a qualche decennio fa, quando si parlava di fumetto si pensava a una passione “di nicchia”, spesso rivolta a un pubblico piuttosto giovane.

Umbria Fiere, al via il Festival del fumetto, ai videogiochi, all’animazione, alle serie tv e alla cultura popHa preso il via oggi è la terza edizione di UmbriaCON - organizzata anche con il supporto della Regione Umbria e del Comune di Bastia Umbra - che si...

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Torna Romics, fumetti e spettacolo per la 36ª edizioneQuattro giorni a Fiera Roma con ospiti internazionali, mostre e eventi tra intrattenimento e creatività per ogni età ... rainews.it

Dal 9 all’11 aprile, l’Auditorium del Museo Mospita la sesta edizione del Festival Internazionale della Geopolitica Europea! Tre giornate di incontri e approfondimenti dedicate ai principali scenari globali, tra sicurezza, equilibri internazionali ed evoluzioni e - facebook.com facebook

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