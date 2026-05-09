Quest'estate torna il circuito Toscana Ballin’3, un torneo di basket 3x3 che coinvolge squadre di tre giocatori contro altre tre. Dopo sei edizioni, le finali si terranno quest’anno davanti al Principino nei giorni 24, 25 e 26 luglio. L’evento combina sport e turismo, attirando appassionati e spettatori nelle località coinvolte durante la stagione estiva. La manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale nel panorama sportivo regionale.

Riparte il tradizionale circuito Toscana Ballin’3, torneo di basket da tre giocatori contro altri tre, che anche quest’anno nella sua sesta edizione giocherà le finali, davanti al Principino, il 24, 25 e 26 luglio. In conclusione di un percorso strutturato con i vari tornei affiliati nelle diverse piazze della Toscana che raggiungono quota 40 eventi, con quasi 4.000 atleti e atlete nelle varie età. La manifestazione è stata presentata in municipio dove l’assessore Alessandro Meciani che ha ricordato "gli inizi della manifestazione in periodo pandemico e che da allora è cresciuta moltissimo, promuovendo anche il movimento turistico in collaborazione con aziende radicate a Viareggio".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Binomio sport & turismo. Un’estate sotto canestro. Torna il basket 3x3

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