Il campo largo e l’Ucraina Nessuna risoluzione unitaria Ma almeno il Pd supera il test
Il Partito Democratico ha approvato un documento che sostiene il sostegno all’Ucraina senza adottare una posizione unitaria sulla questione. La decisione è arrivata dopo un dibattito interno che ha diviso le correnti del partito, senza però provocare una rottura definitiva. La votazione si è conclusa con una maggioranza che ha superato la soglia richiesta, permettendo al partito di mantenere una posizione condivisa, anche se non compatta.
Spaccare il partito o la coalizione? Questo è il dilemma. L’Amleto al femminile del Nazareno è costretta a porselo di fronte all’insurrezione di mezzo Pd, provocata anche dall’improvvida uscita di Goffredo Bettini: "Il sostegno all’Ucraina deve andare di pari passo con la ripresa del dialogo con Mosca". A complicare lo scenario si aggiunge l’ambasciatore russo a Roma, Aleksej Paramonov, che in serata lancia un attacco senza precedenti rivolto al Quirinale. Durante il discorso nella sua residenza di Villa Abamelek per la Giornata della Russia, il diplomatico liquida i moniti del capo dello Stato definendoli "una palese falsità" proveniente "dagli alti colli romani" e rilancia: "Checché ne affermino i nostri avversari, la guerra in Ucraina è la risposta alla guerra ibrida dell’Occidente contro Mosca". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Ucraina.
Iran war deflects attention from Ukraine as an emboldened Russia starts spring offensive
Notizie e thread social correlati
Campo Largo ad Ariano Irpino: svolta unitaria, ora il PD scelga la coesioneNel comune di Ariano Irpino, dopo una settimana di incontri e mediazioni, il segretario di un gruppo politico locale ha annunciato il raggiungimento...
L’Ucraina nell’Ue e il dilemma del Campo Largo. I 5 stelle chiedono a Meloni di verificare i criteri, mentre il Pd dice sì (ma non senza tensioni)Il Movimento 5 Stelle chiede al governo di verificare i criteri per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, mentre il Partito Democratico si...
Temi più discussi: Regali fuori stagione | Il campo largo si divide ancora sull’Ucraina, e il governo festeggia; Campo largo diviso sull’Ucraina in Ue. Sulla legge elettorale gioca di sponda; L'Ucraina nell'Ue e il dilemma del Campo Largo. I 5 stelle chiedono a Meloni di verificare i criteri, mentre il Pd dice sì (ma non senza tensioni); TG5: Ucraina e spese difesa, il Campo Largo diviso Video.
L'Ucraina nell'Ue e il dilemma del Campo Largo. I 5 stelle chiedono a Meloni di verificare i criteri, mentre il Pd dice sì (ma non senza tensioni) x.com
La violenza israeliana in Palestina ha unito il campo largo. Molto più difficile trovare una sintesi sulla guerra in Ucraina. Prodi contro Schlein Articolo: https://www.ilsussidiario.net/news/schlein-la-flotilla-non-basta-landini-prodi-e-conte-renzi-economia-e-ucrain facebook
I droni dell'Ucraina stanno trasformando la penisola di Crimea in un'isola (Aggiornamento sul campo di battaglia dell'Ucraina, Giorno 1.566) reddit
Il campo largo e l’Ucraina. Nessuna risoluzione unitaria. Ma almeno il Pd supera il testIl testo dem soddisfa anche la minoranza. Conte: Differenze di vedute. Intanto l’ambasciata russa torna ad attaccare pesantemente il Quirinale. quotidiano.net
Campo largo (sfatto) su Kiev. Il Pd unito con Zelensky e l'ingresso in Ue, Conte chiude su tuttoSchlein si presenta con una mozione senza equivoci molto apprezzata dai riformisti. Qualcuno polemico: A volte i cazzotti servono, riferito ... huffingtonpost.it