Il campo largo e l’Ucraina Nessuna risoluzione unitaria Ma almeno il Pd supera il test

Il Partito Democratico ha approvato un documento che sostiene il sostegno all’Ucraina senza adottare una posizione unitaria sulla questione. La decisione è arrivata dopo un dibattito interno che ha diviso le correnti del partito, senza però provocare una rottura definitiva. La votazione si è conclusa con una maggioranza che ha superato la soglia richiesta, permettendo al partito di mantenere una posizione condivisa, anche se non compatta.

Spaccare il partito o la coalizione? Questo è il dilemma. L’Amleto al femminile del Nazareno è costretta a porselo di fronte all’insurrezione di mezzo Pd, provocata anche dall’improvvida uscita di Goffredo Bettini: "Il sostegno all’Ucraina deve andare di pari passo con la ripresa del dialogo con Mosca". A complicare lo scenario si aggiunge l’ambasciatore russo a Roma, Aleksej Paramonov, che in serata lancia un attacco senza precedenti rivolto al Quirinale. Durante il discorso nella sua residenza di Villa Abamelek per la Giornata della Russia, il diplomatico liquida i moniti del capo dello Stato definendoli "una palese falsità" proveniente "dagli alti colli romani" e rilancia: "Checché ne affermino i nostri avversari, la guerra in Ucraina è la risposta alla guerra ibrida dell’Occidente contro Mosca". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Iran war deflects attention from Ukraine as an emboldened Russia starts spring offensive

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