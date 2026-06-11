Il campo largo e l’Ucraina Nessuna risoluzione unitaria Ma almeno il Pd supera il test

Da quotidiano.net 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Partito Democratico ha approvato un documento che sostiene il sostegno all’Ucraina senza adottare una posizione unitaria sulla questione. La decisione è arrivata dopo un dibattito interno che ha diviso le correnti del partito, senza però provocare una rottura definitiva. La votazione si è conclusa con una maggioranza che ha superato la soglia richiesta, permettendo al partito di mantenere una posizione condivisa, anche se non compatta.

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Spaccare il partito o la coalizione? Questo è il dilemma. L’Amleto al femminile del Nazareno è costretta a porselo di fronte all’insurrezione di mezzo Pd, provocata anche dall’improvvida uscita di Goffredo Bettini: "Il sostegno all’Ucraina deve andare di pari passo con la ripresa del dialogo con Mosca". A complicare lo scenario si aggiunge l’ambasciatore russo a Roma, Aleksej Paramonov, che in serata lancia un attacco senza precedenti rivolto al Quirinale. Durante il discorso nella sua residenza di Villa Abamelek per la Giornata della Russia, il diplomatico liquida i moniti del capo dello Stato definendoli "una palese falsità" proveniente "dagli alti colli romani" e rilancia: "Checché ne affermino i nostri avversari, la guerra in Ucraina è la risposta alla guerra ibrida dell’Occidente contro Mosca". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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