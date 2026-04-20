Campo Largo ad Ariano Irpino | svolta unitaria ora il PD scelga la coesione

Nel comune di Ariano Irpino, dopo una settimana di incontri e mediazioni, il segretario di un gruppo politico locale ha annunciato il raggiungimento di un accordo che unisce le diverse forze progressiste e civiche della città. L’obiettivo è ora che il Partito Democratico scelga di adottare una linea condivisa e coesa. La notizia riguarda un passaggio importante nel percorso di dialogo tra le varie componenti politiche presenti sul territorio.

ARIANO IRPINO – Al termine di una settimana di intensa attività di mediazione e sintesi volta a unire le componenti progressiste e civiche della città, il segretario cittadino di Noi Di Centro Mastella, Pasquale Scrima, annuncia il raggiungimento di un traguardo politico decisivo: la costruzione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Ariano, l’appello del campo largo al Pd: Carmine Grasso SindacoTempo di lettura: 3 minutiLe forze del Campo Largo di Ariano Irpino (M5S, PSI, AVS, Noi di Centro e Casa Riformista) rilanciano una convergenza... Leggi anche: Concerto "Il Mondo di Schubert" ad Ariano Irpino Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Campo Largo ad Ariano Irpino: svolta unitaria, ora il PD scelga la coesione; Il Caso Ariano , Carmine Grasso in campo per il campo largo con o senza simboli dei partiti; Maraia: Il campo largo unito vince anche ad Ariano; Elezioni a Sant'Agata, la linea di NdC: Non esiste campo largo. Ad Ariano il campo largo è realtà. L’appello di Ndc a vincere unitiAl termine di una settimana di intensa attività di mediazione e sintesi volta a unire le componenti progressiste e civiche della città, il segretario cittadino di Noi Di Centro Mastella, Pasquale ... irpiniaoggi.it Ad Ariano il Campo largo unito su Grasso candidato sindacoHanno dovuto scrivere un comunicato appello alla Segreteria del Pd, le forze del Campo Largo di Ariano per ribadire e rendere ufficiale la candidatura a sindaco di Carmine Grasso. Storico tesserato ... irpiniaoggi.it Urne aperte fino alle 20: il «campo largo» si presenta con una lista unitaria rappresentativa di tutte le forse politiche - facebook.com facebook Chi vota campo largo, vota per questo. L'attuale dirigenza del PD è composta da attivisti grillini che si fanno qualche doccia in più. x.com